توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

وزعت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأكد وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، الشيخ رمضان يوسف، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، استلام 4000 كجم لحوم علي دفعتين من لحوم صكوك الأضاحي، وجرى توزيعها بإشراف وكيل الوزارة الدكتور محمود شاهين، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف رمضان أن المديرية وزعت اللحوم على 12 إدارة أوقاف فرعية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وجرى التنسيق بين هذه الإدارات ورؤساء القرى ومسئولي التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية، لتوزيعها في النطاق الجغرافي لكل إدارة، لتوزيع اللحوم على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة الخمسة.

وكانت مديرية أوقاف الوادي الجديد، أعلنت الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد صكوك الأضاحي التي جرى تحصيلها من المواطنين هذا العام بالمحافظة 152 صكًا، قيمة الواحد 1800 جنيه، بإجمالي 273 ألف و600 جنيه.