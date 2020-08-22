"مصر للطيران" تسيِّر 37 رحلة دولية تقل 4500 راكب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران" إن الشركة تسيِّر، اليوم السبت، رحلاتها إلى 37 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها، اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، نيروبي، أبوجا، الشارقة، البحرين، بغداد، نيويورك) ، ورحلتين جويتين إلى كل من (دبي وأبوظبي)، ورحلة استثنائية إلى كل من (جدة والدمام)، بالإضافة إلى 6 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة) ورحلة واحدة إلى (الأقصر)، بخلاف ٤ رحلات شحن جوي.

من جانبها، اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.