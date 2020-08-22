مسئول صيني يزور بوسان الكورية الجنوبية لإجراء محادثات

وصل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يانج جيتشي، الليلة الماضية، مدينة بوسان الكورية الجنوبية لإجراء محادثات مع كبار مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الأمنيين، حول زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية، والملف الكوري الشمالي وغير ذلك من القضايا العالقة بين البلدين.

ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من المخطط أن يلتقي يانج جيتشي، مستشار الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي سوه هون، في

المدينة الساحلية بوسان.



ويخطط المسئولان لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بلديهما؛ بما يشمل تنسيق الاستجابة بين البلدين لجائحة كورونا والعلاقات الثنائية والتبادلات رفيعة المستوى وكذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين-سوك في إحاطة صحفية.



وقد أخبر مسئول بالمكتب الرئاسي الصحفيين في وقت لاحق بأنه "من

المتوقع أن تكون زيارة الرئيس الصيني لكوريا الجنوبية على جدول المحادثات".وقد وافق الرئيس الصيني على زيارة كوريا الجنوبية خلال العام الجاري، بيد أنه لم يتم الإعلان عن أي جدول زمني للزيارة، على ما يبدو بسبب جائحة كورونا.وتعد زيارة يانج لكوريا الجنوبية الأولى من نوعها منذ أكثر من عامين، ويشغل يانج منصب مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وسبق أن عمل وزيرا للخارجية ومستشارا للدولة.جدير بالذكر أن الصين لديها قنصلية عامة في مدينة بوسان الساحلية الواقعة على بعد 235 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول.