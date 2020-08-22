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الهند تسجل 69 ألفًا و878 إصابة جديدة بكورونا

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 أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 69 ألفًا و878 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

 ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن الزيادة الجديدة التي تم تسجيلها رفعت إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في عموم

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البلاد إلى 2 مليون و975 ألفًا و701 مصابًا، مضيفة أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغت 55 ألفًا و794 وفاة بعد تسجيل 945 حالة وفاة على مدار 24 ساعة الماضية.

وأشارت القناة الهندية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن وصل إلى 2 مليون و222 ألف شخص.

 

يشار إلى أن (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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