انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن، حيث قال إن الصين ستكون "مالكة" للولايات المتحدة في حال فوز بايدن.
قال ترامب، في كلمته أمام المجلسللسياسة الوطنية، مساء الجمعة، الذي أدلى به أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي، إن الصين ستكون مالكة لبلادنا في حال تم انتخابه، ونحن لن نسمح بذلك.
وأضاف، أن الصين تريد فوز جو بايدن كثيرًا. ولكان من المهين جدًا إن أرادوا أن أفوز أنا"، وذلك في إشارة لتقارير الاستخبارات التي تحدثت عن إمكان تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية المقبلة بهدف منع إعادة انتخاب ترامب للرئاسة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الصين تريد فوز بايدن للسيطرة على أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.