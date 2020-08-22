ترامب: الصين تريد فوز بايدن للسيطرة على أمريكا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن، حيث قال إن الصين ستكون "مالكة" للولايات المتحدة في حال فوز بايدن.

قال ترامب، في كلمته أمام المجلس

للسياسة الوطنية، مساء الجمعة، الذي أدلى به أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي، إن الصين ستكون مالكة لبلادنا في حال تم انتخابه، ونحن لن نسمح بذلك.



وأضاف، أن الصين تريد فوز جو بايدن كثيرًا. ولكان من المهين جدًا إن أرادوا أن أفوز أنا"، وذلك في إشارة لتقارير الاستخبارات التي تحدثت عن إمكان تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية المقبلة بهدف منع إعادة انتخاب ترامب للرئاسة.