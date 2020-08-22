ارتفاع حصيلة تفجير استهدف المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوب العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 5 دقائق

ارتفعت حصيلة جرحى التفجير الذي استهدف ساحة للاحتجاج في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

ونقلت “وكالة سبوتنيك” عن مصدر مسؤول تأكيده أن 11 شخصا أصيبوا بإنفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية خلف إحدى خيم “سرادق” الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز ذي قار جنوبي العاصمة بغداد.

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وأضاف المصدر، أن ثلاثة من الجرحى حالتهم خطرة جدا، منوها إلى أن المصابين نقلوا من الساحة إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، أن عبوة ناسفة كانت بداخل دراجة نارية خلف أحد الخيم في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار انفجرت مما أدى إلى جرح إثنين من المواطنين بجروح طفيفة.

وتعد ساحة الحبوبي، من أبرز ساحات الاعتصام في جنوب العراق، والذي تشهد مظاهرات مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وحتى الآن، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات والقصاص من المتورطين بقتل المتظاهرين في وسط وجنوبي البلاد.