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نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور روسيا لمناقشة الوضع في بيلاروسيا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 9:46 صباحًا

نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون

نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون

أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون سيزور روسيا قريبا لمناقشة الوضع في بيلاروسا، حيث تستمر الاحتجاجات على نتائج انتخابات الرئاسة.

وقال أحد المصادر لـ “رويترز”، يوم الجمعة: “أعتقد أن الإدارة (الأمريكية) تحاول إقناع روسيا بعدم التدخل أو عدم استخدام نفوذها لتشجيع (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو على قمع أكثر شدة”.

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وحسب المصادر، فإن بيغون سيزور أيضا ليتوانيا، التي أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات في بيلاروس، وحظرت على ألكسندر لوكاشينكو دخول أراضيها، ومنحت المأوى لمنافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تخطط للإعلان عن أي زيارة في الوقت الحالي.

يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عن فوز لوكاشينكو فيها، مستمرة منذ 9 أغسطس. وأعلنت الدول الغربية عدم الاعتراف بها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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