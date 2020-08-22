نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور روسيا لمناقشة الوضع في بيلاروسيا

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 9:46 صباحًا
نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون
أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون سيزور روسيا قريبا لمناقشة الوضع في بيلاروسا، حيث تستمر الاحتجاجات على نتائج انتخابات الرئاسة.
وقال أحد المصادر لـ “رويترز”، يوم الجمعة: “أعتقد أن الإدارة (الأمريكية) تحاول إقناع روسيا بعدم التدخل أو عدم استخدام نفوذها لتشجيع (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو على قمع أكثر شدة”.
وحسب المصادر، فإن بيغون سيزور أيضا ليتوانيا، التي أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات في بيلاروس، وحظرت على ألكسندر لوكاشينكو دخول أراضيها، ومنحت المأوى لمنافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تخطط للإعلان عن أي زيارة في الوقت الحالي.
يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عن فوز لوكاشينكو فيها، مستمرة منذ 9 أغسطس. وأعلنت الدول الغربية عدم الاعتراف بها.
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