خطر المجاعة يهدد أكثر من 3 ملايين شخص بأفريقيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

يواجه أكثر من ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في بوركينا فاسو التي تعاني من الجفاف، وتشهد أعمال عنف متطرفة.

وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في بيان مشترك، إنّ عدد الأشخاص المهدّدين بانعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة منذ مارس، إذ أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم أزمات أخرى في البلاد.

وتعدّ بوركينا فاسو، في غرب إفريقيا واحدة، من أفقر دول العالم، وقد أدّى تمرد متطرفين تشهده البلاد، إلى مقتل أكثر من 1,100 شخص ونزوح مليون في خمس سنوات.

وقالت الوكالتان الأمميّتان “تشير التقديرات إلى أن حوالي 3.3 مليون شخص يواجهون تدهوراً حادّاً في الأمن الغذائي خلال الأشهر العجاف الحالية التي تسبق موسم الحصاد في سبتمبر”.

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وقال ديفيد بولمان ممثل برنامج الأغذية العالمي في بوركينا فاسو “نشهد تدهوراً ينذر بالخطر في الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضرراً من البلاد”.

ويقدّر برنامج الأغذية أنّ هناك حاجة ماسّة إلى 51 مليون دولار (43 مليون يورو) للاستجابة لاحتياجات البلاد المتزايدة.

وتعاني منطقة الساحل في بوركينا فاسو من جفاف متواصل منذ عدة سنوات.

وبالاضافة إلى مكافحتها تمرّداً جهادياً منذ عام 2015، تعاني بوركينا فاسو من أعمال عنف عرقي وطائفي أدّت إلى مزيد من إراقة الدماء واستنزاف الموارد الضئيلة للبلاد.