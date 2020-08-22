أم الفحم: اندلاع حريق في منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبّ فجر اليوم، السبت، حريق في منزل مأهول بحي اسكندر في مدينة أم الفحم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المنزل، ما أسفر عن إلحاق أضرار في الممتلكات.
واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها إلى جانب إخراج الدخان من المنزل.
هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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