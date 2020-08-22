جديدة المكر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية جديدة المكر.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح خطيرة في القسم السفلي من جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.