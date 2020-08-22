صحيفة إماراتية تتحدث عن بارقة أمل تحمل في طياتها بذور حوار ليبي - ليبي لإنهاء الأزمة

السبت 22 أغسطس 2020

قالت صحيفة خليجية، "ارتياح واسع عمّ الدول العربية والغربية إزاء الإعلان المفاجئ لكل من المجلس الرئاسي (حكومة فايز السراج)، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، والعمل على تنظيم انتخابات العام المقبل".



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وذكرت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت، البداية الواعدة تشكل قاعدة مصالحة وطنية بين الليبيين، بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وتفتح الأبواب أمام طي الصراع والاقتتال الداخلي، والعمل على تفكيك الميليشيات والمرتزقة، والتطلع إلى المستقبل.

الإمارات في ترحيبها بإعلان وقف النار، تؤكد مجدداً أن الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات.

ومضت "بارقة أمل، تحمل في طياتها بذور حوار ليبي - ليبي لإنهاء الأزمة، بخطوات تسوية سياسية متكاملة تنهي الصراع والانقسام بين الأشقاء، وتتوج بقاعدة دستورية تحسمها أصوات الاقتراع بانتخابات رئاسية وتشريعية، وتؤسس لحل".