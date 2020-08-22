شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قتيلان في إب بحادثين منفصلين وسط فوضى أمينة والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 قتل إثنان من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا يدعى "شعيب احمد الرعيني" قتل برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال محافظة إب، في ظل تزايد أعداد وضحايا جرائم القتل في المديرية. Advertisements وفي حادثة أخرى قتل مواطن يدعى "معين محمد داجنه" برصاص مسلح في مديرية النادرة شرق محافظة إب. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

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