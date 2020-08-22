افتتاح مكتب علمي إقليمي لشركة "كيوا كيرين" اليابانية للأدوية في دبي

السبت 22 أغسطس 2020

افتتح الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة والتراخيص، في مدينة دبي الطبية، المقر الإقليمي العلمي الجديد لشركة "كيوا كيرين" اليابانية المتخصصة في مجال أمراض الكلى والأورام والمناعة. ليرتفع عدد المكاتب العلمية في الدولة إلى (78) بالتزامن مع توقعات بوصولها إلى 85 مكتباً بنهاية العام 2021.



حضر الافتتاح وأكيما أوميزاوا القنصل العام الياباني في الدولة وتوشيفومي ميكاياما مدير مجلس إدارة شركة كيوا كيرين ‘والدكتور رمضان البلوشي المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية، وعبدول موليك رئيس الأسواق العالمية للشركة وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وجهة مثالية للشركات الدوائية

وأشار الدكتور أمين الأميري إلى أن دولة الإمارات تمثل وجهة مثالية للشركات الدوائية العالمية بهدف تشغيل وإدارة عملياتها عبر المنطقة، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية تجارية قوية، بالإضافة إلى التسهيلات التنظيمية التي توفرها للشركات والتي ساهمت في إيجاد حزمة فرص استثمارية جاذبة للشركات الدوائية، وخلقت أجواء تنافسية لها، مشيرا ًإلى أن افتتاح شركة "كيوا كيرين" مكتبها الإقليمي في دولة الإمارات يفتح العديد من الفرص أمام شركات الأدوية اليابانية، للاستثمار في الإمارات والمنطقة وأن إجمالي الشركات العالمية التي تتواجد في الإمارات تقوم بدعم قرابة 41 دولة وإمدادها بالأدوية من مخازنها اللوجستية في دبي بالتحديد.

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شراكات عالمية

وأكد الدكتور الأميري حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي مع الشركات العالمية المنتجة للدواء، لتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى، ودعم منظومة الاقتصاد الدوائي في الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لأفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.

من جهته قال توشيفومي ميكاياما، مدير مجلس إدارة شركة كيوا كيرين: "إن لنا، كشركة دواء عالمية، دوراً ومسؤلية تجاه إنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة حياتهم. إن إطلاق عمليات الشركة في الإمارات العربية المتحدة يعكس صورة جهود التوسع العالمية التي تبذلها الشركة، والتي تهدف إلى تسخير طاقاتها في خلق قيمة جديدة ضرورية للنمو المستدام، مؤكداً التزام الشركة الراسخ بالاستثمار في الدولة والمنطقة وحرصها على تطوير شراكة قوية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال نقل الخبرات والابتكارات، في العديد من المجالات العلاجية.

وقال عبدول موليك رئيس الأسواق العالمية لشركة "كيوا كيرين": يمثل افتتاح مقرنا الجديد في المنطقة علامة فارقة في جهود الشركة ودورها في إنقاذ الأرواح وتحسين نوعية حياة المرضى. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا يحتذى به في جذب الشركات العالمية نظرًا لسهولة الأعمال فيها والبنية التحتية الممتازة ونوعية الحياة الجيدة والانفتاح. هدفنا الأساسي في شركة كيواكيرين هو خلق قيمة للمرضى من خلال السعي للتقدم في علوم وتكنولوجيا الحياة ونتطلع إلى توسيع عملياتنا في جميع أنحاء المنطقة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية.

وقالت ميريام حكيم، مدير عام الشركة في دول الخليج: أصبحت الإمارات العربية المتحدة المقر الإقليمي لأكبر الشركات العلمية. إن البنية التحتية القوية في الدولة، والنظم والتشريعات الصحية بالإضافة إلى مكانة الدولة كوجهة تستقطب المواهب الدولية قد كفلت نجاح الأعمال المستمر. يعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا المتزايد بالبلد والمنطقة ككل. ونحن نضع المرضى في صميم كل ما نقوم به في كيوا كيرين إنترناشيونال ونتطلع إلى تقديم مجموعتنا من الأدوية المتطورة لعلاج أمراض معقدة ونادرة. "