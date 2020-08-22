شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، تسجيل 69 ألفا و878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. من ناحية أخرى، سجلت الهند يوم الخميس الماضى معدل كبير للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، معلنة عن أكثر من 69 ألف حالة جديدة فى البلاد، فى عودة قوية للوباء مجددا.

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