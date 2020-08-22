شكرا لقرائتكم خبر عن 13 وفاة بكورونا في ولاية فيكتوريا الاسترالية والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات في ولاية فيكتوريا الاسترالية إنها سجلت 13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم السبت مضيفة أن عدد حالات الإصابة الجديدة لا يزال دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر الولايات الاسترالية من حيث عدد السكان، 182 إصابة جديدة مقابل 179 إصابة وتسع وفيات أمس الجمعة وذلك انخفاضا من أكثر من 700 حالة يوميا قبل أسبوعين.

وبعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبا منذ الإعلان عن بدء إجراءات عزل لمدة ستة أسابيع في مطلع أغسطس آب، قال رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز إنه يأمل في نجاح القيود المشددة.

وقال أندروز "إنها صعبة، ومؤلمة، أعلم ذلك، لكن إن استطعنا الاستمرار على هذا المسار فإننا سنعبر إلى الجانب الآخر وسنلغي القيود".