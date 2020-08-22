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عاصفتان تتجهان إلى ساحل خليج المكسيك بأمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

عاصفتان تتجهان إلى ساحل خليج المكسيك بأمريكا

متابعات_ الخليج 365

تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة وستضربان المنطقة في نفس الوقت وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.

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وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد. وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

 

وذكر المركز أن العاصفة المدارية لورا ومنخفض مداري منفصل يتشكل قرب هندوراس قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين في منطقة تمتد من تكساس وحتى فلوريدا بانهاندل.

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