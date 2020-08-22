شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى اختصاصات مجلس إدارة حماية البيانات الشخصية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌَِنشأ القانون رقم 151 لسنه 2020 هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" تختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.

ويكون للمركز مجلس إدارة ، وهو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية.

ولكن ماهي اختصاصات مجلس إدارة مركز حماية البيانات ؟ يجيب عن ذلك المادة (21) من القانون رقم 151 لسنه 2020 علي النحو الأتي :

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إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية. اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية. اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية البشرية والموازنة السنوية للمركز. الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية. قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونا.

ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.