شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دوائر انتخابية فردية لمحافظة البحيرة بالنواب ذات 18 مقعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق علية البرلمان نهائيا،محافظة البحيرة إلي 9 دوائر انتخابية فردية مُخصص لها 18 مقعداً.

وخصص للدائرة الأولي ومقرها قسم دمهنهور 3 مقاعد انتخابية وتضم مركز دمنهور ، قسم دمنهور، أما الدائرة الثانية مقرها قسم كفر الدوار خصص لها 3 مقاعد وتضم مركز كفر الدوار وقسم كفر الدوار، والدائرة الثالثة مقرها مركز أبو حمص خصص لها مقعدين وتضم مركزا أبو حمص – إدكو، والدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية وخصص لها مقعدين وتضم مركزا : المحمودية – رشيد – الرحمانية.

وتأتي الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسي، ذات مقعد واحد وتضم مركز حوش عيسي، أما الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات خصص لها مقعدا، والدائرة السابعة مقرها مركز أبو المطامير خصص لها مقعدين وتضم مركزا : أبو المطامير – وادي النطرون ، قسم غرب النوبارية، والدائرة الثامنة مقرها مركز إيتاي البارود خصص لها مقعدين وتضم

مركزا : إيتاي البارود – شبراخيت، والدائرة التاسعة مقرها كوم حماده خصص لها مقعدين وتضم مركزا : كوم حماده – بدر

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

Advertisements

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.