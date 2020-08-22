"بكين بلا «كورونا" وسكانها إلى الشارع دون كمامات

السبت 22 أغسطس 2020

ألغت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، إلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، في تخفيف جديد للقواعد الرامية إلى منع انتشار فيروس «كورونا»، بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوماً.



ورغم تخفيف القواعد، واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات. وقال البعض، إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضاً.

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وقالت شابة من بكين، تبلغ من العمر 24 عاماً لرويترز «أعتقد أن باستطاعتي نزع الكمامة في أي وقت، لكن ينبغي أن أرى إن كان الآخرون سيقبلون ذلك. لأنني أخشى أن يفزع الناس إذا رأوني بدون كمامة». وهذه ثاني مرة تخفف فيها السلطات الصحية في بكين قواعد وضع الكمامة في العاصمة، التي عادت إلى حد كبير إلى الحالة الطبيعية بعد جولتين من إجراءات العزل العام.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض في بكين قالت في البداية إن بوسع سكان العاصمة الخروج دون كمامة في أواخر أبريل، غير أنها سرعان ما ألغت القواعد في يونيو بعد انتشار جديد لـفيروس «كورونا»، في سوق كبير للجملة في جنوب المدينة.