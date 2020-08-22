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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة على منطقة الجبلية بمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية الهاون القُرى السكنية، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين، مما سادت حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.
وتتعرض القُرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق ومديريات الحديدة لاستهداف المليشيات الحوثية يوميًا، مما ينتج عنها خسائر في صفوف المدنيين، في ظل صمت الأمم المتحدة.
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