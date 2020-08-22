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ألمانيا تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل منذ أبريل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 22 أغسطس 2020

سجلت ألمانيا ألفين و34 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى معدل يومي من أواخر نيسان/أبريل.

 

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 232 ألفا و82 حالة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الحكومي للسيطرة على الأمراض.

 

وكانت آخر مرة سجلت فيها البلاد رقما أعلى من ذلك، في 25 أبريل عندما تم تسجيل 2055 حالة.

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يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وصلت إلى ذروتها في ألمانيا في مطلع أبريل حيث كانت السلطات تسجل أكثر من ستة آلاف حالة يوميا.

وشهدت الأعداد انخفاضا منذ أواخر تموز/يوليو. 

 

وحسب معهد روبرت كوخ، توفي 9267 شخصا بشكل إجمالي جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

 

وتشير تقديرات المعهد إلى أن نحو 206 آلاف و600 شخص تعافوا من المرض.

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