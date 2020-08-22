شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سفير العراق السابق في روما بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 توفي سفير العراق السابق في روما أحمد بامرني الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا.

Advertisements ونعى وزير الخارجية العراقي السابق محمد علي الحكيم، بامرني وقال: "نعزي عائلته وزملاءنا من السفراء وموظفي وزارة الخارجية بهذا المصاب الاليم. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون" وفق روسيا اليوم. وبامرني هو سفير العراق السابق في روما، كما كان سفير العراق في ستوكهولم أيضاً، وعمل رئيساً لدائرة المنظمات في وزارة الخارجية العراقية.

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