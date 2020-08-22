شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2034 إلى 232082 في المجمل.
وذكر المعهد أن عدد الوفيات زاد سبع حالات ليصل الإجمالي إلى 9267.
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