واشنطن على خط الأزمة في بيلاروسيا لتجنب تدخل موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت واشنطن على خط الأزمة في بيلاروسيا التي تشهد احتجاجات منذ نحو أسبوعين على نتائج الانتخابات الرئاسية، في مسعى للحد من تدخل موسكو في البلد السوفييتي السابق، بعد أن أبدت روسيا استعدادها للانخراط في الأزمة بموجب اتفاقية عسكرية.

وكشف مصدران مطلعان، السبت، عن أن ثاني أكبر دبلوماسي أمريكي سيزور روسيا وليتوانيا قريبا لإجراء محادثات بشأن الأوضاع في بيلاروسيا وذلك في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المرتبطة بالانتخابات بشكل يجنبها أي تدخل روسي.

وتشير مهمة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ستيفن بيجون إلى دور أمريكي أكبر في مساعي تسوية الأزمة التي اندلعت عندما شن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حملة صارمة على محتجين سلميين رفضوا إعلان فوزه الكاسح في انتخابات التاسع من أغسطس /آب الجاري.

وعندما سئل عن جولة بيجون المزمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "لا يوجد سفر نعلن عنه في الوقت الراهن".

وقال مصدر وهو مسؤول أمريكي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه، إنه من المتوقع مغادرة بيجون في الأيام المقبلة متوجها إلى موسكو وفيلنيوس عاصمة ليتوانيا التي لجأت إليها مرشحة المعارضة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا بعدما أطلق لوكاشينكو حملته الصارمة.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالانتخابات وقالتا إنها شهدت مخالفات.

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وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس بيلاروسيا على قبول المساعدة الدولية في فتح حوار مع المعارضة وحذر روسيا ضمنا من التدخل.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يتدخل في بيلاروسيا على خلفية الأحداث الجارية هناك منذ إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه بالانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع رسمي لصيغة ما يسمى "إي3"، بين وزراء دفاع كل من بريطانيا بن والاس وألمانيا أنيجريت كرامب-كارنباور وفرنسا فلورانس بارلي، في مدينة ديلينجن الألمانية.

وفرقت الشرطة بعد 9 أغسطس/آب أربع مظاهرات ليلية، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى وتوقيف أكثر من 6700 شخص، قال كثير منهم إنهم تعرضوا للضرب أو التعذيب خلال احتجازهم.

وموقف روسيا، أقرب حليف وشريك اقتصادي لبيلاروس، مهم في تحديد مآل الأزمة. وركزت موسكو حتى الآن على التحذير من "التدخل الأجنبي" في "الشؤون الداخلية" لجارتها.