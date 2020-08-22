أكاديمية سيف بن زايد تطلع على أحدث تقنيات التدريب الافتراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلعت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على أحدث التقنيات المتطورة في مجال التدريب الافتراضي خلال اجتماعها مع شركة «biz GROUP» الرائدة في أنظمة التدريب الافتراضي والرقمي منذ أكثر من 27 سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتعرف العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على المجالات المتطورة في تقنيات التدريب وتجربة سيناريو للتدريب الافتراضي باستخدام النظارة الافتراضية في هذا المجال.

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واستعرض المقدم طلال عبد الرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي في الأكاديمية، الخطط المستقبلية للتعاون مع الشركة لتطبيق التدريب الافتراضي حسب الاحتياجات التدريبية والتعليمية لشرطة أبوظبي.

كما جرى خلال الاجتماع بحث إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي في المركز للنظام المطور من قبل شركة «biz GROUP» يتوافق مع خطة شرطة أبوظبي لتطوير منظومة التدريب الافتراضي والتفاعلي والذكي.

وقدمت هيزل جاكسون الرئيس التنفيذي للشركة فكرة عن آلية التدريب الافتراضي باستخدام الألعاب والسيناريوهات الافتراضية والرقمية في مجال تطوير القيادات.