الإمارات: الاتفاق الليبي خطوة مهمة على طريق التسوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

رحبت الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.



وجاء في البيان أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات.

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وكان مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبيان، قد أعلنا أمس، وقف المواجهة العسكرية.

ولاقت هذه الخطوة ترحيباً عربياً ودولياً، حيث أكدت السعودية أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل دائم يمنع التدخل الخارجي، في حين وصف الرئيس المصري الخطوة بـ:

«المهمة وعلى طريق التسوية السياسية»، كما رحبت بالخطوة جامعة الدول العربية والجزائر والأردن. دولياً، وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قرارات الطرفين بـ«الشجاعة»، وفي السياق أيضاً، رحبت الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا بالاتفاق.