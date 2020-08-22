إنسانية الإمارات تجوب دول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 برز العمل الإنساني لدولة لإمارات خلال أزمة "كوفيد - 19" في العديد من المبادرات منذ بداية الأزمة عبر تسيير رحلات عاجلة لإجلاء رعايا الدول الصديقة من المناطق المصابة واستضافتهم وتكفلت بعلاجهم وعودتهم لدولهم، فيما أعلنت مجانية علاج الحالات الحرجة المصابة بـ"كوفيد-19" عن طريق الخلايا الجذعية.

Advertisements كما تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برعاية أسر المتوفين جراء "كوفيد - 19" من جميع الجنسيات في الإمارات. ودشنت الإمارات جسور المساعدات الإنسانية لتصل أياديها البيضاء إلى أكثر من 108 دول حول العالم حملت مساعدات طبية وإنسانية عاجلة، على الرغم من كافة التحديات التي أفرزتها الظروف.

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