"صحة دبي" تنتهي من التطوير الشامل لقسم العناية المركزة في مستشفى دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أنجزت هيئة الصحة بدبي أعمال التطوير الشامل التي استهدفت قسم العناية المركزة الجراحية في مستشفى دبي، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للقسم، وذلك بعد زيادة الطلب على الخدمات النوعية وفائقة الجودة التي يوفرها المستشفى للمرضى في هذا القسم على وجه التحديد.



وبلغت الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركز الجراحية إلى 13 سريراً مخصصاً فقط للمرضى الكبار، بعد أن كانت الطاقة لا تتعدى 9 أسرة مخصصة للكبار والأطفال معاً، وقد جاء ذلك ضمن أعمال التطوير والتوسعة الشاملة التي تجريها الهيئة في منشآتها الطبية، لاستيعاب أية زيادة في الطلب على خدماتها.

وخلال زيارته أمس لمستشفى دبي، اطلع معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي على أعمال التطوير التي شهدها قسم العناية المركز الجراحية، والتي شملت كذلك تزويد القسم بأحدث التقنيات والتجهيزات الدقيقة وعالية المستوى، إلى جانب توفير مناخ استشفاء مميز يتناسب والظروف الصحية للحالات الحرجة.

إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية والتجهيزات الحديثة وأجواء الاستشفاء، ضمت أعمال التطوير والتوسعات في القسم نفسه توفير مجموعة من الغرف للمستلزمات الأساسية للأطباء وللأطباء المناوبين من تخصص (القلب والعناية المركزة) لتعزيز الاستجابة السريعة من الأطباء للمرضى على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إضافة إلى غرف خاصة لتخزين الأدوية والمعدات الطبية.

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فضلاً عن ذلك راعت هيئة الصحة بدبي خصوصية المريض وظروف كل حالة في قسم العناية المركزة الجراحية، حيث أصبح لكل مريض غرفته المنفصلة والمجهزة بأحدث التقنيات.

وخلال زيارته التفقدية أكد القطامي أن هيئة الصحة بدبي تولي المريض وكل حالة مرضية جل اهتمامها، لافتاً إلى الظرف الصحي الخاص للحالات المرضية في قسم العناية المركزة، وحرص الهيئة على توفير جميع الإمكانيات التي تحفظ للمرضى سلامتهم وحياتهم، وتضمن في الوقت نفسه راحتهم وخصوصيتهم.

وأوضح أن فرق العمل المتخصصة القائمة على التطوير في الهيئة، تضم كفاءات من الأطباء والمهندسين المتخصصين والإداريين، الذين يعملون بدأب على أن يكون التطوير شاملاً ومتكاملاً ويحقق العناية الطبية الفائقة للمرضى ويحقق أيضاً سعادتهم.

وأوضح أن ” صحة دبي” لن تدخر وسعاً في خدمة الناس والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، والوصول إلى مستقبل صحة أفضل.