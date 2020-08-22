شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شرطا للمشاركة فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل نقابة الصحفيين تلقى أعمال المتقدمين لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضى 2019 ، وذلك بمقر النقابة، ومن المقرر أن يستمر باب التقدم حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس الجارى على أن يتم تكريم الفائزين فى حفل كبير ينظم عقب إعلان النتيجة .

و يرصد ”الخليج 365” شروط التقدم للمسابقة كالاتى:

1-يشترط أن يكون المتقدم عضوا مقيدا ً بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين

2-يشترط أن يكون المتقدم مسددا ً للاشتراك السنوي .. وألا يكون عضوا ً بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم .. وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقا ً لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة .

3-يشترط أن تكون المادة المقدمة للمتسابق قد نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2019 وحتى ديسمبر 2019، وفى حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد .

4-لا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم بأكثر من عملين في الفرع الواحد كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع .

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5-يشترط أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين ، أو في إحدي نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من صحف ومواقع الكترونية من غير المعتمدة لديها بقرار من المجلس .

6-يشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفي .. وألا تنطوي على ألفاظ أو معان تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق .

7-يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول مقابل 50 جنيها ً .

8- تقدم الأعمال في ملف به أصل و 4 صور من كل عمل مكتوبة بالكمبيوتر ولا تحمل اسم المحرر أو جريدته .

9-يرفق المتقدمون في فرع الإخراج الصحفي (4 نسخ) من أعداد الصحف ويقدم المتسابقون في فرع التصوير (4 نسخ) من الصحف التي نشرت الصور مع أصول الصور ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم .

10 – يرفق المتقدم لفرع التصوير (4) أقراص مدمجة .C.D بمحتوى الصور، ويقدم المتسابقون فى فرع صحافة الفيديو (4) أقراص مدمجة C.D بهاالفيديو المتقدم للمسابقة وشهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم .

11- صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة .