شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوات الرقابية لأعضاء مجلسى "الشيوخ والنواب" والفروق بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد فى غضون الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب إتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله والذى يتكون من 300 عضو، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل والتى بلغت فيها نسبة المشاركة 14.23%.

وينتظر أن تجرى انتخابات الإعادة لتكون لأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر، ويأتى مجلس الشيوخ ليكون الغرفة الثانية للبرلمان .

ونرصد فى ذلك الفروق فى الأدوات الرقابية بين عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ والتى تقدم للحكومة :

الأسئلة بتقديمه للوزير المختصة للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو.طلبات الإحاطة بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء أو وزراءه للإحاطة بما له أهمية .البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلاؤه فى موضوع خارج جدول الأعمال .الاستجوابات بتوجيه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم فى أى شأن .سحب الثقة بطلب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا بعُشر الأعضاء على الأقل.طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأن ما.الاقتراح برغبة وذلك فى أى موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.تشكيل لجان تقصى حقائق لتتبع نشاط ما أو قضية عامة تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة فى قضية هامةوتصل الأدوات لتقديم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء و أعضاؤه بالخيانة العظمى

أدوات عضو مجلس النواب

- الأسئلة بتقديمه للوزير المختصة للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو.

- طلبات الإحاطة بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء أو وزراءه للإحاطة بما له أهمية .

- البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلاؤه فى موضوع خارج جدول الأعمال .

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- الاستجوابات بتوجيه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم فى أى شأن .

- سحب الثقة بطلب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا بعُشر الأعضاء على الأقل.

- طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأن ما.

- الاقتراح برغبة وذلك فى أى موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.

- تشكيل لجان تقصى حقائق لتتبع نشاط ما أو قضية عامة

- تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة فى قضية هامة

- وتصل الأدوات لتقديم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء و أعضاؤه بالخيانة العظمى

أدوات عضو مجلس الشيوخ ذو الطبيعة الاستشارية :

- تقديم اقتراح برغبة فى أى شأن يخص السياسة العامة للدولة

- طلب المناقشة العامة فى قضية أو موضوع هام