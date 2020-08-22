شكرا لقرائتكم خبر عن تكساس.. البحث عن 4 مفقودين بعد انفجار في ميناء «كوربوس كريستي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق جهاز خفر السواحل الأمريكي عملية بحث عن أربعة من أفراد طاقم سفن التجريف بعد فقدانهم نتيجة انفجار تلاه حريق في قناة ميناء كوربوس كريستي للسفن بولاية تكساس.

وقال خفر السواحل في بيان نشره أمس الجمعة إنه تم إنقاذ اثنين فيما يتواصل البحث عن الأربعة الآخرين.

وأضاف أن قبطان خفر السواحل في الميناء أغلق الميناء الداخلي من جسر هابور غلى داخل قناة السفينة.

وبحسب التقارير الإخبارية فقد أصيب ستة من أفراد الطاقم بعد اصطدام سفينة تجريف بخط الأنابيب التي تنقل غاز البروبان ما تسبب بالانفجار والحريق.