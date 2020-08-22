شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، و34 حالة بلا إعراض وخروج 59 مريض من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.

وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ22 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج. وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في برالصين الرئيسي يبلغ الآن 84939 حالة، بما في ذلك 454 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي79851 شخصا بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.