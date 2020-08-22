قصف مدفعي إسرائيلي لموقعين جنوبي قطاع غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح السبت، موقعين جنوبي قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات، بعد ليلة من الإعلان عن اعتراض صاروخ فلسطيني في سماء بلدة سديروت الإسرائيلية.



وقال مصدر أمني بغزة لـ"الخليج 365"، إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت 4 قذائف تجاه نقطتي رصد لحركة حماس قرب السياج الأمني الحدودي شرقي خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، ما أدى لتدميرهما دون الإبلاغ عن إصابات.

من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن دباباته قصفت قبل قليل مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة ردًا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية أمس.

والليلة الماضية دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية، مع تصاعد التوتر الأمني على جانبي حدود القطاع.



Advertisements

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وجاءت هذه التطورات مع تصاعد التوتر الأمني على جانبي حدود قطاع غزة، واستمرار إطلاق البالونات الخارقة وتهديد الفصائل الفلسطينية بالرد على أي قصف إسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الجمعة، استعداده لتصعيد محتمل في قطاع غزة، وإثر ذلك قرر الجيش تقليص دورياته العسكرية قرب حدود قطاع غزة تحسبا من استهدافها.

وطلب من المزارعين الإسرائيليين وقف أعمالهم في المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة حتى إشعار آخر.

ولوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بتوجيه ضربة قوية إذا لزم الأمر، إلى مطلقي البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية من قطاع غزة.