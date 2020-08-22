شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مقعدا فرديا لمحافظة الجيزة بانتخابات النواب فى 12 دائرة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق علية البرلمان نهائيا،محافظة الجيزة إلي 12 دائرة انتخابية وخصص لها 25 مقعداً.

وجاءت الدائرة الأولي ومقرها قسم الجيزة وخُصص لها مقعدين وتضم أقسام الجيزة – الدقي - العجوزة، والدائرة الثانية مقرها مركز ابو النمرس تضم مركز أبو النمرس ، قسم الحوامدية وخُصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين خصص لها 3 مقاعد وتضم مركزا : البدرشين – العياط، أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز الصف خصص لها مقعدا.

أما الدائرة الخامسة مقرها مركز أطفيح خصص لها مقعدا، والدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور خصص لها 3 مقاعد، والدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية خصص لها مقعدين وتضم قسما : العمرانية – الطالبية، والدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة خصص لها مقعدين، أما الدائرة التاسعة ومقرها قسم أول أكتوبر خصص لها 3 مقاعد وتضم اقسام الأهرام – حدائق أكتوبر – أول اكتوبر – ثان أكتوبر – ثالث أكتوبر – أول الشيخ زايد – ثان الشيخ زايد – الواحات البحرية

Advertisements

أما الدائرة العاشرة ومقرها مركز كرداسة خصص لها مقعداً، والدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق تضم مركز أوسيم ، قسم الوراق وخصص لها 3 مقاعد، وأخيرا الدائرة الثانية عشر ومقرها مركز منشأة القناطر خصص لها مقعدين