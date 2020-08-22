شكرا لقرائتكم خبر عن الحيادية ونبذ التعصب.. 10 ضوابط من "الأعلى للإعلام" لمقدمى البرامج الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت الضوابط التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنظيم عمل البرامج، ضوابط تنظيم عمل البرامج الرياضية وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية. وجاء من ضمن إلزامات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبرامج الرياضية ما يلى : وجاء من ضمن إلزامات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبرامج الرياضية ما يلى : - الالتزام بالحيادية - عدم التحيز للانتماء الفردى لأى من أسرة البرنامج -إيجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين -إرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة Advertisements - نبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضى -مراعاة التنوع فى المحتوى والضيوف - عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا وتصريحا بأوضاع الشارع -عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية -حماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملاءمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضى -مراعاة خصوصية البيت والنشء فى القاموس اللفظى المستخدم وعدم التدخل فى أعمال التحكيم والتدريب

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