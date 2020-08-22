شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حزب تركى لـ" أردوغان " شعبك جائع ولن يصدقوا أكاذيب اكتشافات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي، برفين بولدان، في حين يعاني الشعب التركي من الجوع والفقر تواصل الحكومة التركية ادعاءاتها باستخراج الغاز الطبيعي، مؤكدة أن الشعب لن يصدق تلك الأكاذيب ، مؤكدة أنه في كل مرة يجد أردوغان نفسه محاصرًا في الزاوية، يردد هذا الكلام ، وأنه في ظل معاناة الشعب من الجوع والفقر والبؤس، لجأ حزب العدالة والتنمية لأكذوبة اكتشاف الغاز وأعلنها اليوم كبشرى سارة.

وتابعت برفين أن الأحزاب السياسية والشعب التركي يواجهون الآن حزبًا ليس لديه القوة اللازمة لإدارة البلاد ،والحكومة ليس لديها ما تظهره من إنجازات أمام الشعب، وإنها تلجأ لحيلة مثل اكتشافات الغاز في محاولة منها لتدارك حالة الانهيار التي يعانيها الشعب بسبب سوء الإدارة والتعثر في حل أزمات البلاد.

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