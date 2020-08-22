شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 332 إصابة جديدة بكورونا منها 17 وافدة والان نبدء بالتفاصيل

صرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 17,002 حتى فجر اليوم السبت بزيادة 332 حالة جديدة. وحسب طرق الانتقال، بلغت حالات الإصابة لانتقال العدوى داخليا 315 حالة و17 حالات وافدة . وبلغ عدد المصابين الجدد خلال الأيام التسعة الأخيرة منذ 14 من الشهر الذي بدأت فيه الإصابة الجماعية بالمرض بصورة ملحوظة، 2,232 مريضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 332 إصابة جديدة بكورونا منها 17 وافدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.