شكرا لقرائتكم خبر عن 504 وفيات و5928 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الجمعة تسجيل 504 وفيات بفيروس كورونا و5928 حالة إصابة مؤكدة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 59610 وفيات و549734 إصابة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.

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