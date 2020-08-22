معارضون أتراك عن اكتشاف أردوغان المزعوم: "حيل وألاعيب"

تتوالى ردود الأفعال التركية التي تشكك في حقيقة إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أمس الجمعة، عن اكتشاف مزعوم للغاز الطبيعي في البحر الأسود، زعم أنه أكبر منبع للغاز بالمنطقة.



وفي هذا الصدد قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض برفين بولدان، إنه "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التركي جوعًا وفقرًا تواصل الحكومة التركية ادعاءاتها باستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود".

وشددت بولدان في تصريحات صحفية، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، على أن "الشعب لن يصدق تلك الألاعيب".



وتابعت قائلة "نعم الشعب التركي لن يصدق ألاعيب أردوغان الذي يستغل الغاز الطبيعي في كل مرة يجد فيها نفسه محاصرًا في الزاوية" .

وأضافت القيادية الكردية قائلة "الأحزاب السياسية والشعب التركي يواجهون الآن حزبًا ليس لديه القوة اللازمة لإدارة البلاد"، مضيفة "فالحكومة ليس لديها ما تظهره من إنجازات أمام الشعب".

واستطردت قائلة "ومن ثم تلجأ الحكومة لحيلة مثل اكتشافات الغاز في مسعى منها لتدارك حالة الانهيار التي يعانيها الشعب بسبب سوء الإدارة والتعثر في حل أزمات البلاد".

وأضافت قائلة "نحن الآن أمام نظام متلون، ليس لديه ما يقدمه للشعب، دأب على مسألة زف أنباء من قبيل الإلهاء، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شعبية منهارة لدرجة أن الشعب وصل لمرحلة لا يمكنه أن يثق فيما يقوله ذلك النظام".

وأفادت مخاطبة نظام أردوغان "أنتم تديرون هذه البلاد بالفساد، والظلم، والأزمات، حيث بات المواطنون لا يشعرون بأي أمان"

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بدوره قال الرئيس الشرفي للشعوب الديمقراطي، أرطغرل كورتشو، بحسب ما ذكرته "آرتي غرتشك" إن "ما قاله أردوغان بخصوص اكتشافات الغاز ليس بالأمر الجديد، فلقد دأبنا على مثل هذه التصريحات التي ينظر إليها الجميع بعين الريبة والشك".

شعبية منهارة

من جانبه علّق الكاتب الصحفي التركي الشهير، جان دوندار، على اكتشافات أردوغان، معتبرًا إياها "استراتيجية ثابتة لأردوغان لإنقاذ شعبيته المنهارة".

وفي تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال دوندار إن "مثل تلك الأخبار السارة التي يتشدق بها الرئيس التركي، ما هي إلا استراتيجية ثابتة لديه أردوغان والسلطة الحاكمة في تركيا سعيًا نحو زيادة الشعبية المتهاوية في الداخل".

كما لفت الكاتب إلى "وجود كثير من الأخبار التي تناولت في السابق اكتشافات مماثلة للغاز الطبيعي دون أن يكون لها أثر فيما بعد، مما يثير الشكوك بطبيعة الحال حول ما أعلنه أردوغان اليوم".

وتابع موضحًا أنه "سبق أن أثير في مايو/أيار 2019 أنه تم العثور على 20 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في تراقيا، وهذا لم يكن له أي أثر، فضلا عن أنباء انتشرت بشأن العثور على 286 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في ولاية تكيرداغ في نوفمبر/تشرين ثان 2019، وكانت كلها مزاعم".

واستطرد قائلا "كل هذا يدحض بطبيعة الحال ذلك الاكتشاف المزعوم الذي أعلنه أردوغان اليوم حول العثور على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود".

على نفس النسق قال يلماز أوزديل، الكاتب الصحفي بجريدة "سوزجو" التركية المعارضة، أن "هذه البشرى ليست الأولى من نوعها، وسبق لأردوغان أن أعلن كثيرًا عن اكتشافات مماثلة لم يظهر لها أثر حقيقي حتى الآن".

وأضاف الكاتب في تغريدة له على "تويتر" قائلا "الصحف الموالية للرئيس التركي، كثيرًا ما نقلت من قبل عن الحكومة أخبارًا عن اكتشافات نفطية وغازية كبيرة خلال سنوات حكم أردوغان الـ18، لم يظهر لها أثر حقيقي حتى الآن".

وفي وقت سابق الجمعة زعم أردوغان، أن بلاده اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي طوال تاريخها في البحر الأسود يكفيها لمدة 20 عامًا، وكانت هذه بمثابة البشرى التي قال قبل أيام إنها سيزفها للمواطنين.