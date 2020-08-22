شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دوائر انتخابية لمجلس النواب فى محافظة المنوفية بـ11 مقعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق علية البرلمان نهائيا،محافظة المنوفية إلي 6 دوائر فردية مخصص لها 11 مقعداً.

وجاءت الدائرة الأولي مقرها مركز شبين الكوم لتضم مركز شبين الكوم ، قسم شبين الكوم، وخصص لها مقعدين، أما الدائرة الثانية ومقرها مركز قويسنا خصص لها مقعدين وتضم مركزاً فويسنا – بركة السبع، وتأتي الدائرة الثالثة ومقرها مركز تلا خصص لها مقعدين وتضم مركزا تلا – الشهداء، والدائرة الرابعة مقرها مركز أشمون خصص لها مقعدين .

فيما تأتي الدائرة الخامسة ومقرها مركز الباجور ليخصص لها مقعداً وتضم مركز الباجور، والدائرة الساسة مقرها مركز منوف خصص لها مقعدين وتضم مركزا : منوف – السادات ، قسما منوف –سرس اللبان.

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وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.