أول تحرك للنيابة حول واقعة التنمر على طالب بجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تبدأ نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار أحمد عمارة، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، أولى تحقيقاتها في واقعة التنمر على طالب أثناء إجراء الاختبارات للالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بتوجيه أحد أعضاء لجنة القوام له كلمة :"انت شكلك ما ينفعش للكلية دي".

وأكد مراد راغب عمر، محامي الطالب أحمد عمر، الذي جرى التنمر عليه، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بفتح تحقيق عاجل، حول الواقعة، وذلك بعد رصده ما جرى نشره على المواقع الألكترونية الإخبارية بخصوص الواقعة، وكلف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية بفتح التحقيق في الواقعة.

وقال محامي الطالب المتنمر عليه، إنه في ضوء قرار النائب العام بفتح التحقيق في الواقعة، جرى تحرير المحضر رقم 3447 لسنة 2020 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، الخاص بتلك الواقعة، وبناء عليه طلبت نيابة بندر كفر الشيخ الطالب أحمد عمر، المتنمر عليه، للاستماع لأقواله في جلسة تحقيق رسمية اليوم السبت 22 أغسطس 2020.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا منقولا على لسان الطالب أحمد عمر بتعرضه للتنمر من قبل أعضاء لجنة اختبارات القوام بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ عندما رفضوا قبوله بالالتحاق بالكلية إذ أبلغوه: "شكلك ما ينفعش في الكلية دي"، فيما أصدرت كلية التربية الرياضية بيانا رسميًا تنفي فيه ما جرى تداوله ردًا على ما أثير حول ذلك.