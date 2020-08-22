​رئيس جهاز تحسين الأراضي لـ"الخليج 365": رصدنا مليون فدان مخالف لاستهلاك المياه في الأراضي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال سعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، إنه تم تفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، حيث تم التوافق بين الجانبين منذ 4 أشهر على بدء المرحلة الأولى من التحول الري بالغمر إلى الري الحديث في الأراضي الجديدة المخالفة للري الحديث، لافتًا إلى أن تلك الأراضي كان مصرح لها بالري الحديث ولكن أغلبهم مخالفين.

وأضاف حماد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المساحة المخالفة التي تم حصرها حتى الآن بلغت مليون فدان مخالفين، لافتًا إلى أن تخصيص 504 آلاف فدان لوزارة الزراعة و517 ألف تابعين لوزارة الموارد المائية والري.

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وتابع رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، إن مساحة 504 ألف التابعين لوزارة الزراعة منتشرين في محافظات" الشرقية، الإسماعلية، السويس، وبني سويف، المنيا، قنا، الوادي الجديد، والواحات البحرية، لافتًا إلى أن بعض هذه الأراضي تروى من مياه بالغمر؛ ما يسبب الكثير من إهدار المياه.

ولفت إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية في مصر تبلغ 9 ملايين و400 ألف فدان، منقسمين إلى 6 ملايين و100 ألف فدان أراضي قديمة، والأراضي الجديدة 3 ملايين و300 ألف فدان، ولذلك المليون فدان المخالفين هم المرحلة الأولى، وبعد الانتهاء منهم سنبدأ في الأراضي القديمة.

وأشار حماد، إلى أن الري الحديث، لديه الكثير من المميزات الخاصة بزيادة الإنتاجية لنفس المساحة المنزرعة بقدرة من 30 إلى 35%، مضيفًا: "تطبيق مشاريع الري الحقلي، والري الحديث، توجه دولة؛ بهدف ترشيد المياه وتوفير كل نقطة مياه لمجابهة مشاكل الندرة والزيادة السكانية وتقليل استيراد الحبوب من الخارج".