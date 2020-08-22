كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير داخلية الوفاق: وقف إطلاق النار جاء برعاية دول شقيقة وصديقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي علي باشاغا، إن وقف النار مكسب وطني لجميع الليبيين.

وأضاف "باشاغا"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن إعلان وقف النار في ليبيا جاء برعاية دول شقيقة وصديقة.

وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".