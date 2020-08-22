اعتبرت واشنطن اختبار تركيا لمنظومة "إس-400" الروسية على المقاتلة الأمريكية "إف-16"، استفزازا متعمدا من الجانب التركي.
قال الكاتب والباحث السياسي نصير العمري من واشنطن، في حديث لإذاعة سبوتنيك:
" الولايات المتحدة تحاول الضغط على تركيا من أجل الابتعاد عن هذا التزاوج في القدرات العسكرية، ومنعه بين الأنظمة الروسية والأمريكية.
وتابع، واشنطن تعتمد سياسة النفس الطويل والاعتماد على التلويح بالعقوبات، كما أن البنتاغون ينظر إلى هذه العلاقات العسكرية وتناميها، خصوصا بما يتعلق بهذه الأسلحة المتطورة، ينظر إليها على أنها خط أحمر..".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تتجاوز «الخط الأحمر» الأمريكي .. غضب في واشنطن بسبب تهديد «طائرات إف 16» بـ «صواريخ إس 400» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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