الرابور طوطو يتحدث عن توقفه عن “الكلاش” وإمكانية الابتعاد عن الغناء وتفاصيل الألبوم مع شركة “سوني”- فيديو

بعد انتظار طويل من جمهور الراب المغربي، أكد مغني الراب “الغراندي طوطو”، أنه ينوي إصدار ألبومه الجديد قبل نهاية السنة الحالية، مشيرا إلي أن الجائحة تسبب في تأجيل الإصدار.

وقرب طوطو الجمهور عبر حواره مع “اليوم 24” من تفاصيل ألبومه “كامليون”، موكدا أنه يضم أغان مشتركة مع مغني راب آخرين يرغب في ترك أسمائهم مفاجأة لجمهوره، مشيرا إلى حضور اللمسة المغربية في كل أغانيه.

وتحدث “طوطو” عن توقيعه مع شركة “سوني ميوزك”، التي يرتقب أن يصدر رفقتها ألبومين، كما أكد وجود أغنية مشتركة مع مغني الراب “حليوة”.

َوفسر طوطو المقصود من إعلانه سابقا تجنب “الكلاش”، موضحا أنه قصد إنهاء جميع الخلافات السابقة، لكنه في المقابل مستعد لمواجهة مغني راب ب”الكلاش” في حالة كان ذو وزن في الساحة الفنية.