شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مسؤول يمني يطالب بممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني ومليشياته لتجنّب كارثة صافر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:56 صباحًا, 22 أغسطس 2020 م حذر سفير اليمن في ماليزيا عادل باحميد من خطر محدق باليمن والمنطقة جراء رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لفريق الخبراء والفنيين من الأمم المتحدة بمعاينة وصيانة خزان النفط العائم (صافر).

ودعا السفير المجتمع الدولي لأن يمارس المزيد من الضغط على النظام الإيراني وميليشياته في اليمن لتجنّب هذه الكارثة المحتملة.

جاء هذا خلال لقاء جمع السفير باحميد اليوم مع نائب وزير الخارجية الماليزي قمرالدين بن جعفر، في العاصمة كوالالمبور، وبحث فيه الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن وآفاق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعرب السفير باحميد عن تقدير الحكومة اليمنية البالغ لماليزيا ووقوفها الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ودعمها للجهود الإنسانية ضمن مؤتمر المانحين المنعقد مؤخراً.

من جانبه عبّر نائب وزير الخارجية الماليزي عن موقف بلاده الثابت والمبدئي الداعم للشرعية الدستورية التي تعترف بها الأمم المتحدة، والتزامها بكافة مقررات وقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً تعاطف ماليزيا حكومةً وشعباً مع اليمن في محنته التي يمر بها، لا سيما لما تربط البلدين من علاقات تاريخية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يمني يطالب بممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني ومليشياته لتجنّب كارثة صافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.