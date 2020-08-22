الجامعة العربية توجه تحية اعتزاز وتقدير لأهل القدس لذودهم عن المسجد الأقصى

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:10 صباحًا, 22 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض وجه الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبوعلي، تحية تقدير واعتزاز للمقدسيين من أبناء شعب فلسطين الذين يواصلون الذود عن المسجد الأقصى والقدس بإيمانهم وصدورهم العارية، يتحدون الاحتلال ويقدمون الشهداء والجرحى والأسرى منذ أكثر من خمسين عاماً، فإن طليعة الأمة ستبقى القدس قبلتها وقلب وجدانها الجمعي.

وقال الدكتور سعيد أبو علي فى تصريحات له اليوم بمناسبة الذكرى 51 لإحراق المسجد الأقصى: “إننا نستحضر الذكرى السنوية لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك هذا العام بألم مضاعف.

وأضاف في تصريحاته إننا نستحضر باعتزاز أكبر صمود للشعب الفلسطيني وقيادته والمقدسيين والمؤسسات والمرجعيات المقدسية دفاعاً وحماية للأقصى المبارك والمقدسات وهوية القدس، التي كانت وستبقى رغم كل التحديات والمخططات قلب فلسطين العربية وجوهر القضية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة الآتية.

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