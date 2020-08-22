شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقيم مراسم خاصة لتأبين شقيقه في البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
ونُقل تابوت روبرت ترامب إلى عربة لنقل الموتى خارج البيت الأبيض. وشارك الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وأفراد من عائلة ترامب في الموكب.
وتوفي روبرت ترامب، شقيق الرئيس الأصغر، عن عمر ناهز 71 عاما يوم السبت. ولم يتم الكشف عن تفاصيل وفاته علنا.
يشار إلى أن روبرت دخل وحدة العناية المركزة بمستشفى ماونت سيناي في نيويورك في يونيو الماضي ومكث فيها أكثر من أسبوع.
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