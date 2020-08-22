شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 فى اشتباكات بين الأمن ومحتجين بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مسؤولو قطاع الصحة في تصريحات، أن العديد من الأشخاص قد أصيبوا أيضًا خلال الاشتباكات بأعيرة نارية.
ودعت مفوضية حقوق الإنسان بإثيوبيا، والتى تديرها الحكومة، إلى إجراء تحقيق، وعلى السلطات أن تضمن إمكانية ممارسة الحق فى الاحتجاج بشكل سلمى وأن تكفل إجراءات إنفاذ القانون وعدم التجاوز.
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