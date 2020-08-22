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إيطاليا تسجل أعلى معدل يومي بكورونا منذ منتصف مايو

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ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس المستجد في إيطاليا إلى 947 أمس الجمعة، وهو أعلى معدل يومى يتم تسجيله خلال ثلاثة أشهر، مما عزز المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة أيضًا عن تسجيل تسع حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 35427. وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 257065.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد في إيطاليا الآن 16678 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 69 شخصًا في العناية المركزة، و 919 شخصًا في أجنحة المستشفيات الأخرى غير المخصصة لعلاج المصابين بالفيروس و 15690 يخضعون للعزل المنزلي.

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