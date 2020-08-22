شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أعلى معدل يومي بكورونا منذ منتصف مايو والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة الصحة أيضًا عن تسجيل تسع حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 35427. وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 257065.
وأوضحت الوزارة أنه يوجد في إيطاليا الآن 16678 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 69 شخصًا في العناية المركزة، و 919 شخصًا في أجنحة المستشفيات الأخرى غير المخصصة لعلاج المصابين بالفيروس و 15690 يخضعون للعزل المنزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل أعلى معدل يومي بكورونا منذ منتصف مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.